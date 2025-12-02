Brenntag Aktie

49,66EUR -0,06EUR -0,12%
Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 11:01:38

Brenntag SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Brenntag nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Beim Wachstum des Chemikalienhändlers sehe er 2026 weiter kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Carl Raynsford in einer Einschätzung vom Montag. Das Umfeld dürfte sich noch verschlechtern. Brenntag kontrolliere, was in seiner Macht stehe, und sei mit den geplanten Kostensenkungen auf Kurs. Mittelfristig rechnet Raynsford mit weiteren Sparmaßnahmen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
49,48 € 		Abst. Kursziel*:
3,07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
49,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,70%
Analyst Name::
Carl Raynsford 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten