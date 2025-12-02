Brenntag Aktie
|49,66EUR
|-0,06EUR
|-0,12%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Brenntag nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Beim Wachstum des Chemikalienhändlers sehe er 2026 weiter kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Carl Raynsford in einer Einschätzung vom Montag. Das Umfeld dürfte sich noch verschlechtern. Brenntag kontrolliere, was in seiner Macht stehe, und sei mit den geplanten Kostensenkungen auf Kurs. Mittelfristig rechnet Raynsford mit weiteren Sparmaßnahmen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49,48 €
|
Abst. Kursziel*:
3,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,70%
|
Analyst Name::
Carl Raynsford
|
KGV*:
-
