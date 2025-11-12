Brenntag Aktie
|49,25EUR
|2,11EUR
|4,48%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) liege um zwei Prozent über seiner Annahme und der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das Ebita im Gesamtjahr in Aussicht gestellten Zielspanne impliziere, dass diese Kennziffer im Schlussquartal unter seiner und der Konsensprognose liegen dürfte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
46,95 €
|
Abst. Kursziel*:
0,11%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
49,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,57%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
