12.11.2025 08:08:58

Brenntag SE Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) liege um zwei Prozent über seiner Annahme und der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das Ebita im Gesamtjahr in Aussicht gestellten Zielspanne impliziere, dass diese Kennziffer im Schlussquartal unter seiner und der Konsensprognose liegen dürfte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Brenntag SE Underperform
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
46,95 € 		Abst. Kursziel*:
0,11%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
49,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,57%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

