Brenntag Aktie
|49,68EUR
|0,49EUR
|1,00%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das Quartal des Chemikalienhändlers sei wie erwartet schwach verlaufen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,38%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.11.25
|Brenntag-Aktie von Zahlen beflügelt: Schwierige Marktbedingungen drücken auf Prognose - Stellenabbau (finanzen.at)
|
12.11.25
|ROUNDUP: Brenntag blickt vorsichtiger auf 2025 - Aktie dennoch gefragt (dpa-AFX)