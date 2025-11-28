Brenntag Aktie
|49,30EUR
|-0,03EUR
|-0,06%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 45,40 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Chemikalienhändler seien gegen die zyklischen und strukturellen Problemen der Hersteller nicht immun, auch wenn sie im schwierigen Umfeld besser zurecht kämen, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seinem Ausblick auf 2026. Der Ausweg aus der Branchenmalaise werde auch für sie holprig. Ein viertes Jahr mit sinkenden Erträgen sei bei Chemikalienhändlern wahrscheinlich und damit bestehe 2026 die Gefahr nochmals erheblich sinkender Konsensprognosen. Er stufte daher die Brenntag-Konkurrenten IMCD und Azelis ab./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
