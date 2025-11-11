Brenntag Aktie

46,38EUR -0,03EUR -0,06%
Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 07:21:10

Brenntag SE Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Brenntag mit dem neuen Konzern- und Finanzchef stehe vor einem weitere Restrukturierungsjahr./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Underperform
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
46,54 € 		Abst. Kursziel*:
0,99%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
46,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,34%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen

07:21 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Brenntag Sell UBS AG
26.09.25 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.09.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 46,38 -0,06% Brenntag SE

Aktuelle Aktienanalysen

07:57 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:43 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:35 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
07:33 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
07:30 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
07:25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:24 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
07:21 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
07:16 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:08 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
07:07 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:01 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:52 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06:41 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:24 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
06:02 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
06:01 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
10.11.25 freenet Kaufen DZ BANK
10.11.25 Salzgitter Halten DZ BANK
10.11.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
10.11.25 AstraZeneca Halten DZ BANK
10.11.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
10.11.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
10.11.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
10.11.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
10.11.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
10.11.25 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen