Brenntag Aktie
|46,38EUR
|-0,03EUR
|-0,06%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Brenntag mit dem neuen Konzern- und Finanzchef stehe vor einem weitere Restrukturierungsjahr./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underperform
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
46,54 €
|
Abst. Kursziel*:
0,99%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
46,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,34%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.10.25
|EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen
|07:21
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|07:21
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|07:21
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|46,38
|-0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:57
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:35
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:02
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|10.11.25
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG