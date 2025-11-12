Brenntag Aktie

49,41EUR 2,27EUR 4,82%
Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 09:12:26

Brenntag SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45,40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk sei schwach und spiegele somit anhaltende konjunkturzyklische und strukturelle Schwächen im breiteren Chemiesektor wider, schrieb Chetan Udeshi in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 10 Prozent über seiner Annahme und um 2 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45,40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
49,72 € 		Abst. Kursziel*:
-8,69%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
49,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,12%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten