Brenntag Aktie
|49,41EUR
|2,27EUR
|4,82%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45,40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk sei schwach und spiegele somit anhaltende konjunkturzyklische und strukturelle Schwächen im breiteren Chemiesektor wider, schrieb Chetan Udeshi in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 10 Prozent über seiner Annahme und um 2 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45,40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
49,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,69%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
49,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,12%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
