Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 10:06:14

EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG / Acquisition of own shares
Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

17.11.2025 / 10:06 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, 17 November 2025

In the period from 10 November 2025 to, and including, 14 November 2025, Deutsche Börse AG purchased a number of 54,043 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 24 February 2025 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:

Date                        Shares (Number)     Average price (EUR)

10/11/2025               10,329                     209.3070
11/11/2025               11,350                     210.5952
12/11/2025               10,389                     209.6159
13/11/2025               11,336                     208.1388
14/11/2025               10,639                     206.3722

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 26 February 2025 through, and including, 14 November 2025 amounts to 1,877,775 shares.

The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.

Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
 

17.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt / Main
Germany
Internet: www.deutsche-boerse.com

 
End of News EQS News Service

2230872  17.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten