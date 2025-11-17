Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
17.11.2025 10:06:14
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 17 November 2025
In the period from 10 November 2025 to, and including, 14 November 2025, Deutsche Börse AG purchased a number of 54,043 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 24 February 2025 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
10/11/2025 10,329 209.3070
11/11/2025 11,350 210.5952
12/11/2025 10,389 209.6159
13/11/2025 11,336 208.1388
14/11/2025 10,639 206.3722
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 26 February 2025 through, and including, 14 November 2025 amounts to 1,877,775 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
17.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
2230872 17.11.2025 CET/CEST
