DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
27.10.2025 12:39:33
EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG
/ Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 wurden insgesamt 679 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2218702 27.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25
|XETRA-Handel LUS-DAX am Dienstagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|28.10.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.09.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|40,22
|0,10%