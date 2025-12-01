IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
01.12.2025 13:03:43
EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IONOS Group SE
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf – 1. Zwischenmeldung
IONOS Group SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf – 1. Zwischenmeldung
Die IONOS Group SE hat im Zeitraum vom 26. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025 insgesamt 60.479 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 25. November 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. November 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 26. November 2025 durch die IONOS Group SE zurückerworbenen Aktien auf 60.479 Stück.
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf.html
Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der IONOS Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Montabaur, den 01. Dezember 2025
IONOS Group SE
Der Vorstand
01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2238224 01.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten
|
13:03
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
13:03
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|JPMorgan korrigiert Kursziel für IONOS-Aktie nach Q3-Zahlen (dpa-AFX)
|
26.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)