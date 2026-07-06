Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
06.07.2026 16:05:03
EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien / 21. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis einschließlich 03. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 105.339 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 03. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.651.214 Aktien.
Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/
Holzminden, 06. Juli 2026
Symrise AG
Der Vorstand
06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2360196 06.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
16:41
|ANALYSE-FLASH: MWB Research senkt Symrise auf 'Hold' - Fairer Wert fast erreicht (dpa-AFX)
|
16:05
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16:05
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.07.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.07.26
|Buy-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
01.07.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
01.07.26
|DAX aktuell: DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
01.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|89,64
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.