Symrise Aktie
|89,80EUR
|-9,92EUR
|-9,95%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 105 Euro belassen. Aus eigener Kraft habe der Aromen- und Duftstoffhersteller im dritten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund der Zahlen des Wettbewerbers Givaudan drücke die Reaktion der Anleger aber deren Enttäuschung aus. Der Experte glaubt aber, dass dabei "Äpfel mit Birnen" verglichen werden. Der Vergleich mit den Schweizern greife zu kurz./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Kaufen
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
91,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
89,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:10
|EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy (EQS Group)
|
16:10
|EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf (EQS Group)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|89,90
|-9,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|16:45
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:44
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|14:10
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG