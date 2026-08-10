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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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10.08.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 26.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 3. August  2026 bis einschließlich 7. August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 141.900 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
03.08.2026 1.603 0,00% 89,0097 142.683 AQEU
03.08.2026 6.306 0,00% 89,0341 561.449 CEUX
03.08.2026 2.535 0,00% 89,0673 225.786 TQEX
03.08.2026 18.056 0,01% 89,1785 1.610.207 XETA
04.08.2026 3.061 0,00% 90,1881 276.066 AQEU
04.08.2026 6.532 0,00% 89,9744 587.713 CEUX
04.08.2026 2.110 0,00% 89,8551 189.594 TQEX
04.08.2026 16.897 0,01% 90,0139 1.520.965 XETA
05.08.2026 1.000 0,00% 91,2338 91.234 AQEU
05.08.2026 5.000 0,00% 91,2566 456.283 CEUX
05.08.2026 800 0,00% 91,2170 72.974 TQEX
05.08.2026 21.300 0,02% 91,2638 1.943.919 XETA
06.08.2026 1.910 0,00% 92,1931 176.089 AQEU
06.08.2026 6.490 0,00% 92,2202 598.509 CEUX
06.08.2026 1.208 0,00% 92,3219 111.525 TQEX
06.08.2026 18.492 0,01% 92,2187 1.705.308 XETA
07.08.2026 1.881 0,00% 92,2660 173.552 AQEU
07.08.2026 7.556 0,01% 92,2539 697.070 CEUX
07.08.2026 2.564 0,00% 92,2183 236.448 TQEX
07.08.2026 16.599 0,01% 92,2022 1.530.464 XETA
Gesamt 141.900 0,10% 90,9643 12.907.836  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 7. August 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.240.844 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 10. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2379892  10.08.2026 CET/CEST

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