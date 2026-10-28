Symrise Aktie
|90,74EUR
|-8,98EUR
|-9,01%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers entspreche weitgehend der Konsensschätzung, schrieb Edward Hockin am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Markterwartungen dürften angesichts positiver Überraschungen aus der Branche sowie dem Konsumgütersektor insgesamt vorab aber gestiegen sein, weshalb die Aktien unter Druck geraten könnten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
91,40 €
|
Abst. Kursziel*:
9,41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
90,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,20%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
07:40
|Symrise steigert Wachstumstempo zum Vorquartal (Dow Jones)
|
07:30
|EQS-News: Symrise erzielt im dritten Quartal 2026 starkes, volumen-getriebenes organisches Umsatzwachstum und bestätigt Jahresprognose (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Symrise delivered strong volume-driven organic sales growth in Q3 2026 and reaffirms full-year outlook (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
26.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|93,04
|-6,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.