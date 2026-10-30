Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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30.10.2026 17:11:52
EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
30.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Germany
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|End of News
|EQS News Service
|
107716 30.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Symrise AG
|
30.10.26
|EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kauf (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, buy (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|92,76
|0,87%
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