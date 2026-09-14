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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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14.09.2026 17:52:51

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 17:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 31.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 07.September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 148.800 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
07.09.2026 3.828 0,00% 89,8489 343.942 AQEU
07.09.2026 7.534 0,01% 89,9664 677.807 CEUX
07.09.2026 3.289 0,00% 89,9415 295.818 TQEX
07.09.2026 14.349 0,01% 89,9556 1.290.772 XETA
08.09.2026 2.056 0,00% 90,4761 186.019 AQEU
08.09.2026 8.930 0,01% 90,4562 807.774 CEUX
08.09.2026 1.351 0,00% 90,5052 122.273 TQEX
08.09.2026 16.663 0,01% 90,4476 1.507.128 XETA
09.09.2026 1.414 0,00% 90,0945 127.394 AQEU
09.09.2026 8.574 0,01% 90,1272 772.751 CEUX
09.09.2026 2.362 0,00% 89,9770 212.526 TQEX
09.09.2026 16.550 0,01% 90,0894 1.490.980 XETA
10.09.2026 2.385 0,00% 88,2319 210.433 AQEU
10.09.2026 8.474 0,01% 88,1785 747.225 CEUX
10.09.2026 1.252 0,00% 88,1338 110.344 TQEX
10.09.2026 18.789 0,01% 88,1419 1.656.098 XETA
11.09.2026 4.424 0,00% 88,1708 390.068 AQEU
11.09.2026 7.670 0,01% 88,2133 676.596 CEUX
11.09.2026 2.786 0,00% 88,0819 245.396 TQEX
11.09.2026 16.120 0,01% 88,1674 1.421.258 XETA
Gesamt 148.800 0,11% 89,3320 13.292.599  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 11. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.948.518 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 14. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398998  14.09.2026 CET/CEST

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