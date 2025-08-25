EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|
25.08.2025 16:08:44
Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
Talanx Aktiengesellschaft
/ Information zum Aktienrückkaufprogramm
Information zum Aktienrückkaufprogramm
25.08.2025
Talanx Aktiengesellschaft
Im Zeitraum vom 18.08.2025 bis einschließlich 22.08.2025 wurden insgesamt 32.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf 32.500 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).
Kontakt:
Bernd Sablowsky
Leiter Investor Relations
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel: 0511/3747 2793
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.talanx.com
