EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft / Information zum Aktienrückkaufprogramm

Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



25.08.2025 / 16:08 CET/CEST

Information zum Aktienrückkaufprogramm



25.08.2025

Talanx Aktiengesellschaft

WKN: TLX100

ISIN: DE000TLX1005

Im Zeitraum vom 18.08.2025 bis einschließlich 22.08.2025 wurden insgesamt 32.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (EUR) Kurswert gesamt (EUR) 18.08.2025 6.500 122,52 796.396,50 19.08.2025 6.500 121,89 792.298,00 20.08.2025 6.500 122,14 793.938,60 21.08.2025 6.500 121,36 788.858,20 22.08.2025 6.500 120,88 785.707,65

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf 32.500 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).

Kontakt:

Bernd Sablowsky

Leiter Investor Relations

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Tel: 0511/3747 2793