Talanx Aktie

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

25.08.2025 16:08:44

EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft / Information zum Aktienrückkaufprogramm
Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

25.08.2025 / 16:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Information zum Aktienrückkaufprogramm
 

25.08.2025

Talanx Aktiengesellschaft
WKN: TLX100
ISIN: DE000TLX1005

Im Zeitraum vom 18.08.2025 bis einschließlich 22.08.2025 wurden insgesamt 32.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück)    Durchschnittspreis (EUR)    Kurswert gesamt (EUR)
18.08.2025     6.500 122,52 796.396,50
19.08.2025 6.500 121,89 792.298,00
20.08.2025 6.500 122,14 793.938,60
21.08.2025 6.500 121,36 788.858,20
22.08.2025 6.500 120,88 785.707,65

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf 32.500 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).

 

Kontakt:

Bernd Sablowsky

Leiter Investor Relations

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Tel: 0511/3747 2793

 


25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Talanx Aktiengesellschaft
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Deutschland
Internet: www.talanx.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2188280  25.08.2025 CET/CEST

