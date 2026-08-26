Basler Aktie
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WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
Basler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Basler, Spezialist für Maschinelles Sehen, habe starke Zahlen vorgelegt. Comtesse setzt im zweiten Halbjahr allerdings an erster Stelle auf Bechtle und Inficon./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,55 €
|
Abst. Kursziel*:
28,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,14%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Basler AG
|
25.08.26
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21.08.26
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21.08.26
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19.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
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19.08.26
|EQS-PVR: Basler AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
19.08.26
|EQS-PVR: Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Basler AG
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|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
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|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
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|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
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|Warburg Research
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|Basler Hold
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Aktien in diesem Artikel
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|24.08.26
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|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.