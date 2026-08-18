Basler Aktie
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WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
Basler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Basler auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Nach Aussagen des Bildverarbeitungsspezialisten auf einer von Warburg veranstalteten Roadshow und bei einer Konferenz in Frankfurt bleibe er dabei, dass der aktuelle Gegenwind einem Versorgungs- und nicht einem Nachfrageproblem geschuldet sei, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Nach dem Kursrückgang in den vergangenen Wochen sehe er daher ein fast dreißigprozentiges Potenzial für die Aktie./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,60 €
|
Abst. Kursziel*:
31,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,80%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Basler AG
|
12.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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12.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
11.08.26
|EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, Kauf (EQS Group)
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11.08.26
|EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, buy (EQS Group)
|
10.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Basler AG
|09:58
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
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|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Basler Hold
|Warburg Research
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
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|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
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|17.08.26
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|SpaceX Buy
|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|SAFRAN Buy
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|Talanx Buy
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