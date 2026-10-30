Basler Aktie
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
|
30.10.2026 11:39:52
EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
30.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Basler Aktiengesellschaft
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Germany
|Internet:
|www.baslerweb.com
|LEI Code:
|5299006OKY4JQTOWH448
|End of News
|EQS News Service
|
107694 30.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basler AG
|
30.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, buy (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, Kauf (EQS Group)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Aktie im Aufwind: Basler hebt dank starkem Quartal erneut den Ausblick an (dpa-AFX)
|
29.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Basler schnellt an SDax-Spitze - Jahresausblick erneut angehoben (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Basler AG
|29.10.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.26
|Basler Hold
|Warburg Research
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|22,80
|-5,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.