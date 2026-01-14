EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.01.2026 / 08:59 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Hardy Nachname(n): Mehl

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Basler AG

b) LEI

5299006OKY4JQTOWH448

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005102008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 14,537 EUR 29.074,00 EUR 14,537 EUR 7.996,35 EUR 14,535 EUR 6.540,75 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14,5367 EUR 43.611,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

