Basler Aktie
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
|
14.01.2026 09:01:22
EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, Kauf
|
14.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler AG
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Deutschland
|Internet:
|www.baslerweb.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102854 14.01.2026 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|15,92
|2,18%