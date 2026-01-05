EQS-DD: Brenntag SE: Stefanie Berlinger, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.01.2026 / 14:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Stefanie Nachname(n): Berlinger

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Brenntag SE

b) LEI

NNROIXVWJ7CPSR27SV97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1DAHH0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 49,70 EUR 19.581,80 EUR 49,70 EUR 1.838,90 EUR 49,70 EUR 5.914,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 49,7000 EUR 27.335,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

