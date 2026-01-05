Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

05.01.2026 14:23:23

EQS-DD: Brenntag SE: Stefanie Berlinger, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.01.2026 / 14:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Stefanie
Nachname(n): Berlinger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Brenntag SE

b) LEI
NNROIXVWJ7CPSR27SV97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1DAHH0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
49,70 EUR 19.581,80 EUR
49,70 EUR 1.838,90 EUR
49,70 EUR 5.914,30 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
49,7000 EUR 27.335,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


05.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.brenntag.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102726  05.01.2026 CET/CEST





18.12.25 Brenntag Buy Warburg Research
12.12.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
Brenntag SE 49,55 0,18% Brenntag SE

