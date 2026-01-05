Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
05.01.2026 14:23:23
EQS-DD: Brenntag SE: Stefanie Berlinger, Kauf
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
05.01.2026 CET/CEST
|Unternehmen:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Deutschland
