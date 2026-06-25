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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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25.06.2026 08:57:43

EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.06.2026 / 08:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Nadia
Nachname(n): Jakobi

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
E.ON SE

b) LEI
Q9MAIUP40P25UFBFG033 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ENAG999

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,378012 EUR 79.990,85 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,378012 EUR 79.990,85 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Börse XETRA
MIC: XETR


25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: E.ON SE
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.eon.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105758  25.06.2026 CET/CEST





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