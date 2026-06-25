E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
25.06.2026 08:57:43
EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|E.ON SE
|Brüsseler Platz 1
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.eon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105758 25.06.2026 CET/CEST
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|Bernstein Research
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|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
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|DZ BANK
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