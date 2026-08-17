E.ON Aktie
|17,49EUR
|-0,02EUR
|-0,11%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur für die pauschalierte Kapitalverzinsung für Gasnetze sei eine Enttäuschung, der Kursrückgang der Aktie aber übertrieben, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,48 €
|
Abst. Kursziel*:
17,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,24%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|E.ON-Aktie klar im Minus - Regulierungsentwurf dämpft die Stimmung (dpa-AFX)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.08.26
|JP Morgan Chase & Co. verleiht EON SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse (finanzen.at)
|
14.08.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Eon auf Tief seit Januar - Regulierungsentwurf enttäuscht (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet EON SE-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,48
|-0,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.