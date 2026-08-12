E.ON Aktie
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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
12.08.2026 08:20:47
EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Kennziffern hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Energieversorger bestätigt./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Sector Perform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
19,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,11%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
18,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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