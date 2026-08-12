E.ON Aktie

18,81EUR -0,29EUR -1,49%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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12.08.2026 08:20:47

EON SE Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Kennziffern hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Energieversorger bestätigt./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Sector Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
19,02 € 		Abst. Kursziel*:
-0,11%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
18,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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