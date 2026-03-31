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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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31.03.2026 10:16:22

EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Cornelius Baur, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

31.03.2026 / 10:15 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Cornelius
Last name(s): Baur

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Evonik Industries AG

b) LEI
41GUOJQTALQHLF39XJ34 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000EVNK013

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
16.29 EUR 40,057.11 EUR
16.30 EUR 59,348.30 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
16.2959689 EUR 99,405.41 EUR

e) Date of the transaction
27/03/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


31.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Germany
Internet: www.evonik.com



 
End of News EQS News Service




104066  31.03.2026 CET/CEST





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