Evonik Aktie

21,02EUR 0,44EUR 2,14%
Evonik ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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03.11.2026 09:24:29

Evonik Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das organische Wachstum und das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien jeweils im Rahmen seiner Prognosen und der Konsensschätzungen ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick impliziere aber ein schwächer als bislang erwartetes viertes Quartal des Spezialchemiekonzerns./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
20,88 € 		Abst. Kursziel*:
-32,95%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
21,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-33,40%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:24 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 20,96 1,85% Evonik AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:11 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:43 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:42 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
09:40 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
09:37 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
09:18 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:56 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:37 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:35 Apple Neutral UBS AG
08:33 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:21 Philips Market-Perform Bernstein Research
08:00 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07:44 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:58 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:56 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:55 Alstom Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 adidas Sell UBS AG
02.11.26 FUCHS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.11.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Ryanair Buy UBS AG
02.11.26 Linde Halten DZ BANK
02.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 AstraZeneca Buy UBS AG
02.11.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
02.11.26 DWS Group Buy UBS AG
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Polytec verkaufen Baader Bank
02.11.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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