Evonik Aktie

21,54EUR 0,22EUR 1,03%
Evonik ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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05.11.2026 11:36:59

Evonik Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 18 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die aktuellen Resultate des dritten Quartals an. Das Übernahme-Interesse stütze derweil die Aktie, das Potenzial könnte aber begrenzt sein, da Evonik sich weiterhin formalen Verhandlungen mit dem größeren Konkurrenten verweigere./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,46 € 		Abst. Kursziel*:
2,52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,14%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:36 Evonik Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 21,50 0,84% Evonik AG

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12:24 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
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12:23 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:23 JCDecaux Buy Deutsche Bank AG
12:22 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
12:22 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
12:17 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:13 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:12 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:41 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
11:39 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
11:38 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:37 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:36 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:36 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
11:35 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
11:34 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:27 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:24 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:24 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
10:51 Basler Buy Warburg Research
10:48 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:47 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
10:46 Fraport Hold Warburg Research
10:29 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:17 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10:15 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
10:12 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
10:09 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
09:49 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:19 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
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