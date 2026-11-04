Evonik Aktie
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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Spezialchemiekonzerns dürfte die Übernahmeabsicht von BASF nicht durchkreuzen, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starken erwirtschafteten Barmittel machten Evonik vielmehr zusätzlich attraktiv./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,22 €
|
Abst. Kursziel*:
6,03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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