Evonik Aktie

21,42EUR 0,48EUR 2,29%
Evonik ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 14:31:35

Evonik Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung mit am Markt als Käufer agierenden Marktteilnehmern (Buy Side) habe Evonik kaum Neues zu der von BASF angestrebten Übernahme gesagt, schrieb Helena Xu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch im Nachgang zu den Quartalszahlen habe es nichts Überraschendes mehr gegeben./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Buy
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,36 € 		Abst. Kursziel*:
-6,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,63%
Analyst Name::
Helena Xu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Evonik AG

mehr Analysen
14:31 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:13 Evonik Hold Deutsche Bank AG
07:20 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Evonik Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 21,44 2,39% Evonik AG

Aktuelle Aktienanalysen

15:14 Pfizer Neutral UBS AG
15:08 BioNTech Buy UBS AG
15:02 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15:01 Deutsche Telekom Buy UBS AG
15:00 freenet Neutral UBS AG
15:00 Vodafone Group Sell UBS AG
14:48 AMD Kaufen DZ BANK
14:31 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
14:31 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:12 Eni Kaufen DZ BANK
14:11 1&1 Neutral UBS AG
14:10 United Internet Buy UBS AG
14:07 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:06 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:04 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:01 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:57 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:54 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Fraport Hold Deutsche Bank AG
13:44 SAFRAN Kaufen DZ BANK
13:41 Philips Overweight Barclays Capital
13:22 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 Lufthansa Halten DZ BANK
13:03 HUGO BOSS Neutral UBS AG
12:58 Sanofi Kaufen DZ BANK
12:56 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:55 RELX Buy UBS AG
12:53 Bayer Buy UBS AG
12:34 Boeing Kaufen DZ BANK
12:33 Raiffeisen Hold Deutsche Bank AG
12:28 RELX Outperform Bernstein Research
12:21 VINCI Buy UBS AG
12:20 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
12:15 Sanofi Outperform Bernstein Research
12:09 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:09 Merck Neutral UBS AG
12:07 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12:05 Airbus Kaufen DZ BANK
12:04 Schaeffler Neutral UBS AG
12:02 RWE Buy UBS AG
12:01 Enel Buy UBS AG
12:00 ABB Neutral UBS AG
11:33 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:30 Unilever Sell UBS AG
11:27 AMD Outperform Bernstein Research
11:22 NORMA Group Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen