FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate lägen um ein Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Mittelwert des für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 in Aussicht gestellten Zielkorridors liege auch leicht unter der Markterwartung./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET



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