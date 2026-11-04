Evonik Aktie
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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate lägen um ein Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Mittelwert des für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 in Aussicht gestellten Zielkorridors liege auch leicht unter der Markterwartung./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,73%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
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03.11.26
|ROUNDUP 2: Evonik etwas optimistischer für 2026 - BASF-Offerte im Blick (dpa-AFX)
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03.11.26
|ROUNDUP: Evonik kritisiert BASF-Angebot - 'Merkwürdiger Zeitpunkt' (dpa-AFX)
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03.11.26
|Aktie höher: Evonik wird optimistischer - Ergebnisausblick leicht angehoben (Dow Jones)
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03.11.26
|Evonik kritisiert BASF-Angebot: 'Merkwürdiger Zeitpunkt' (dpa-AFX)
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03.11.26
|ROUNDUP: Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
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03.11.26
|Evonik setzt auf Eigenständigkeit und bekräftigt Absage an BASF (Dow Jones)
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03.11.26
|Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
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02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
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