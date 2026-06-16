EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
16.06.2026 17:46:45
EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
16.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.evotec.com
|End of News
|EQS News Service
|
105568 16.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu EVOTEC SE
|
17.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
17.06.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächer (finanzen.at)
|
17.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.06.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
16.06.26
|EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, sell (EQS Group)
Analysen zu EVOTEC SE
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
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