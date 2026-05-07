EVOTEC Aktie
|5,28EUR
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|-3,74%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec mit einem Kursziel von 4,5 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe die Erwartungen im ersten Quartal deutlich verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Dennoch habe Evotec die Jahresziele bestätigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,77%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
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