EVOTEC Aktie

5,28EUR -0,21EUR -3,74%
EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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07.05.2026 12:44:42

EVOTEC SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec mit einem Kursziel von 4,5 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe die Erwartungen im ersten Quartal deutlich verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Dennoch habe Evotec die Jahresziele bestätigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,38 € 		Abst. Kursziel*:
-16,28%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,77%
Analyst Name::
Fynn Scherzler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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