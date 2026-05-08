EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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08.05.2026 13:33:45

EVOTEC SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher habe im ersten Quartal die schon tief gestapelten Erwartungen noch verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe nach wie vor keine Fortschritte, was die operative Entwicklung betreffe. Die Prüfung strategischer Optionen mache zwar etwas Hoffnung, sei aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu vage./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,30 € 		Abst. Kursziel*:
-15,17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,62%
Analyst Name::
Fynn Scherzler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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