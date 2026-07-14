FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach gekappten Jahreszielen mit einem Kursziel von 4,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Wirkstoffforscher habe am Montagabend eine erhebliche Gewinnwarnung für das Gesamtjahr veröffentlicht, schrieb Fynn Scherzler in seiner ersten Reaktion./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET



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