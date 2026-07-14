EVOTEC Aktie
|3,84EUR
|-0,27EUR
|-6,66%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
14.07.2026 10:55:20
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach gekappten Jahreszielen mit einem Kursziel von 4,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Wirkstoffforscher habe am Montagabend eine erhebliche Gewinnwarnung für das Gesamtjahr veröffentlicht, schrieb Fynn Scherzler in seiner ersten Reaktion./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3,55 €
|
Abst. Kursziel*:
26,69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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