EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.01.2026 / 13:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Schawei GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Petra Nachname(n): Schadeberg-Herrmann Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Krones AG

b) LEI

529900NY2GSZWWUBW049

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006335003

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 142,3618 EUR 498.266,30 EUR 142,270857 EUR 99.589,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 142,346642 EUR 597.855,90 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

