KRONES Aktie

126,00EUR -2,80EUR -2,17%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

03.03.2026 07:43:06

KRONES Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones von 150 auf 156 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe im Februar solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Montagabend. Krones sei eine gute Aktie für 2026./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
156,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
129,00 € 		Abst. Kursziel*:
20,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
126,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,81%
Analyst Name::
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

