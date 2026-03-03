KRONES Aktie
|126,00EUR
|-2,80EUR
|-2,17%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones von 150 auf 156 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe im Februar solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Montagabend. Krones sei eine gute Aktie für 2026./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
156,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
129,00 €
|
Abst. Kursziel*:
20,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
126,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,81%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
Analysen zu KRONES AG
|07:43
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|KRONES Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|126,00
|-2,17%
