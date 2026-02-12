Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
12.02.2026 08:41:05
EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103212 12.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lenzing AG
|
12.02.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Aufschläge in Wien: ATX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, buy (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Kauf (EQS Group)
|
11.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.02.26