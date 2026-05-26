NORMA Group Aktie

NORMA Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.05.2026 16:59:49

EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

26.05.2026 / 16:59 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Birgit
Last name(s): Seeger

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
NORMA Group SE

b) LEI
5299000LM9HC76W5XD46 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A1H8BV3

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
17.06 EUR 1,484.22 EUR
17.06 EUR 8,530.00 EUR
17.06 EUR 5,118.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
17.06 EUR 15,132.22 EUR

e) Date of the transaction
22/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


26.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Germany
Internet: www.normagroup.com



 
End of News EQS News Service




105120  26.05.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NORMA Group SE

mehr Nachrichten

Analysen zu NORMA Group SE

mehr Analysen
07.05.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
06.05.26 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
16.04.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
01.04.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NORMA Group SE 17,82 3,73% NORMA Group SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:43 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen