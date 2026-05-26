NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|
26.05.2026 16:59:49
EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
26.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Germany
|Internet:
|www.normagroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
105120 26.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NORMA Group SE
|
16:59
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf (EQS Group)
|
16:59
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, buy (EQS Group)
|
22.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
22.05.26
|EQS-HV: NORMA Group SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.07.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
19.05.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
19.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
15.05.26
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, buy (EQS Group)
Analysen zu NORMA Group SE
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|17,82
|3,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.