EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.05.2026 / 16:59 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Birgit Nachname(n): Seeger

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

NORMA Group SE

b) LEI

5299000LM9HC76W5XD46

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1H8BV3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 17,06 EUR 1.484,22 EUR 17,06 EUR 8.530,00 EUR 17,06 EUR 5.118,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 17,06 EUR 15.132,22 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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