NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
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26.05.2026 16:59:49
EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105120 26.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu NORMA Group SE
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16:59
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf (EQS Group)
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16:59
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, buy (EQS Group)
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