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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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26.05.2026 16:59:49

EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.05.2026 / 16:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Birgit
Nachname(n): Seeger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
NORMA Group SE

b) LEI
5299000LM9HC76W5XD46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1H8BV3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,06 EUR 1.484,22 EUR
17,06 EUR 8.530,00 EUR
17,06 EUR 5.118,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,06 EUR 15.132,22 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet: www.normagroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105120  26.05.2026 CET/CEST





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