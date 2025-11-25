STRABAG Aktie

25.11.2025 17:17:13

EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen




STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.11.2025 / 17:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Directors' Dealings, Art 19 MAR
       
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name Hans Peter Haselsteiner
     
     
2. Grund der Meldung
a) Position/Status Generalbevollmächtigter
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung
       
       
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name STRABAG SE
b) LEI 529900TYYSRJH2VJSP60
       
       
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
a) Beschreibung des
Finanzinstruments, Art des Instruments		 Aktie
  Kennung AT0000A067E3
b) Art des Geschäfts Erwerb: Erbrechtlicher Erwerb
c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen
    0 EUR 1 Stück
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen
    0 EUR 1 Stück
e) Datum des Geschäfts 2025-11-18; UTC+01:00
f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes

25.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
Internet: www.strabag.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102010  25.11.2025 CET/CEST





