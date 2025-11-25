EQS-DD: STRABAG SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



STRABAG SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



25.11.2025 / 17:16 CET/CEST

Directors' Dealings, Art 19 MAR 1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Hans Peter Haselsteiner 2. Reason for notification a) Position/status General Representative b) Initial notification/amendment Initial notification 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name STRABAG SE b) LEI 529900TYYSRJH2VJSP60 4. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial

instrument, type of instrument Share Identifier AT0000A067E3 b) Nature of the transaction Acquisition under inheritance law c) Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s) 0 EUR 1 Share d) Aggregated information Price Aggregated volume 0 EUR 1 Share e) Date of the transaction 2025-11-18; UTC+01:00 f) Place of the transaction OTC - Outside a trading venue

25.11.2025 CET/CEST

