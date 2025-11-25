STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|
25.11.2025 17:17:14
EQS-DD: STRABAG SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
25.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.strabag.com
|End of News
|EQS News Service
|
102010 25.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!