NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin kappte am Dienstagabend in seinem Resume des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz etwas seine Wachstumsschätzungen für den Aromenhersteller./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.