Symrise Aktie
|75,46EUR
|-1,22EUR
|-1,59%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
29.10.2025 05:57:25
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin kappte am Dienstagabend in seinem Resume des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz etwas seine Wachstumsschätzungen für den Aromenhersteller./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76,80 €
|
Abst. Kursziel*:
36,72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
75,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,15%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
