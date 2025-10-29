Symrise Aktie

75,46EUR -1,22EUR -1,59%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

29.10.2025 05:57:25

Symrise Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin kappte am Dienstagabend in seinem Resume des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz etwas seine Wachstumsschätzungen für den Aromenhersteller./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
76,80 € 		Abst. Kursziel*:
36,72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
75,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,15%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

