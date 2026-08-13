Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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13.08.2026 16:00:49

EQS-DD: Wienerberger AG: Gerhard Hanke, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Gerhard
Nachname(n): Hanke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Wienerberger AG

b) LEI
529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000831706

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
21,00 EUR 10.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
21,00 EUR 10.000 Stück

e) Datum des Geschäfts
13.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: WIENER BOERSE AG
MIC: XWBO


13.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106598  13.08.2026 CET/CEST





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