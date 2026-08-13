Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|
13.08.2026 16:00:49
EQS-DD: Wienerberger AG: Gerhard Hanke, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106598 13.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
12:26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime verliert mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|EQS-DD: Wienerberger AG: Gerhard Hanke, buy (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-DD: Wienerberger AG: Gerhard Hanke, Kauf (EQS Group)
|
13.08.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|Kaum Veränderungen: ATX Prime bewegt sich am Donnerstagnachmittag seitwärts (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|20,76
|1,27%