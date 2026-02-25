Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|
25.02.2026 14:01:14
EQS-DD: Wienerberger AG: Peter Steiner, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103400 25.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
14:01
|EQS-DD: Wienerberger AG: Peter Steiner, buy (EQS Group)
|
14:01
|EQS-DD: Wienerberger AG: Peter Steiner, Kauf (EQS Group)
|
24.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.02.26
|Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX verbucht mittags Verluste (finanzen.at)