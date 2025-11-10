Alzchem Group Aktie

Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 14:34:13

EQS-News: Alzchem Group AG: Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - 12. Zwischenmeldung, zugleich Schlussmeldung

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Alzchem Group AG: Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - 12. Zwischenmeldung, zugleich Schlussmeldung

10.11.2025 / 14:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und

Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

 

Trostberg, 10. November 2025

 

 

12. Zwischenmeldung, zugleich Schlussmeldung

 

Im Zeitraum vom 3. bis einschließlich 6. November 2025 wurden insgesamt 8.845 Stückaktien der Alzchem Group AG im Rahmen des am 29. November 2024 angekündigten Aktienrückkaufprogramms erworben. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt damit 82.450 Stück. Der Erwerb erfolgte durch ein von der Alzchem Group AG beauftragtes Kreditinstitut über die Börse (XETRA).

 

Die Gesamtzahl der vom 3. bis 6. November 2025 zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen (exkl. Erwerbsnebenkosten), jeweils pro Tag, betragen:

 

Handelsdatum Gesamtzahl der
Aktien		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes
Volumen (EUR)
03.11.2025 - - -
04.11.2025 - - -
05.11.2025 4.357 150,00 653.550,00
06.11.2025 4.488 143,7402 645.106,02
Gesamt 8.845 146,8237 1.298.656,02

 

Mit dem Rückkauf vom 6. November 2025 ist das hierfür bereitgestellte Budget erschöpft, sodass das Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen ist. Die Anzahl der während des gesamten Rückkaufprogramms zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betragen:

 

Handelszeitraum Gesamtzahl
Aktien		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes
Volumen (EUR)
02.12.2024 – 06.11.2025 82.450 72,7698 5.999.874,00

 

Diese Informationen sowie die detaillierten Informationen über die einzelnen mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden täglichen Geschäfte werden gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie/#c18431 veröffentlicht.

 

 

Alzchem Group AG

- Vorstand -


10.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A2YNT30
WKN: A2YNT3
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
EQS News ID: 2226998

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2226998  10.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alzchem Group AGmehr Nachrichten