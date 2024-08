EQS-News: Flughafen Wien AG im ersten Halbjahr 2024: Plus bei Passagieren, Umsatz und Gewinn

EQS-News: Flughafen Wien AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Flughafen Wien AG im ersten Halbjahr 2024: Plus bei Passagieren, Umsatz und Gewinn



Flughafen Wien AG im ersten Halbjahr 2024: Plus bei Passagieren, Umsatz und Gewinn

H1/2024: Starkes Passagierwachstum mit 18,7 Mio. Passagieren in der Flughafen-Wien-Gruppe (+10,1%)

Finanzkennzahlen H1/2024: 14,1% Umsatzplus auf € 488,4 Mio., EBITDA verbessert sich um 15,5% auf € 204,9 Mio. und EBIT um 23,2% auf € 138,7 Mio. – Periodenergebnis steigt deutlich um 31,1 % auf € 108,4 Mio.

Fortgesetzt gute Entwicklung im Juli 2024: Mit 4,4 Mio. Passagieren in der Gruppe (+7,7%) und 3,3 Mio. Passagieren am Standort Wien (+5,7%) liegt der Juli 2024 über dem Vorkrisenniveau (Juli 2019) und damit auf einem neuen Höchstwert – Passagierstärkster Tag in der bisherigen Flughafen-Geschichte war der 26. Juli 2024 mit 115.989 Passagieren

Leicht verbesserte Passagier-Guidance: Mit der verbesserten Verkehrserwartung werden für 2024 in der FWAG-Gruppe mehr als 39 Mio. Passagiere (Standort Wien mehr als 30 Mio.) erwartet. Die Finanz-Guidance geht von einem Umsatz von über € 1 Mrd., einem EBITDA von über € 400 Mio. und einem Periodenergebnis von über € 220 Mio. aus.

„Flughafen mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg – Stromnetzausbau und Rahmenbedingungen für Speicheranlagen nötig“

„Der Flughafen legt bei Umsatz und Ergebnis weiter deutlich zu: Im ersten Halbjahr 2024 konnte das Unternehmensergebnis um 31% auf € 108 Mio. verbessert werden, der Umsatz stieg um 14% auf

€ 488 Mio. Auch 2024 investiert der Flughafen Wien mit über € 200 Mio. kräftig und antizyklisch in seine Zukunft. Der Bau der Terminal-Süderweiterung läuft auf Hochtouren, bereits im September beginnt der Bau des neuen Hotels am Flughafen. Ab Ende August steht am Airport auch für alle Kunden eine

E-Schnellladestation mit 350 KW zu günstigen Konditionen zur Verfügung, diese wird auch Sonnenstrom aus der eigenen Photovoltaik-Stromproduktion verwenden. Immer häufigere negative Strompreise machen den Ausbau der Stromnetze und verbesserte regulatorische Rahmenbedingungen für die Errichtung von Batteriespeichern notwendig. Ohne rasche Maßnahmen werden die Probleme bei der Versorgung dramatisch zunehmen“, hält Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest.

„Juli 2024 bringt zwei neue Passagierrekorde in der Flughafen-Geschichte – Vorkrisenniveau überschritten“

„Wir fliegen von Rekord zu Rekord: Schon das erste Halbjahr entwickelte sich mit Passagierzuwächsen von 7,9% in Wien und 10,1% in der Gruppe sehr gut, aber der Sommerreiseverkehr hebt nun richtig ab. Mit über 3,3 Millionen Fluggästen verzeichneten wir den stärksten Monat aller Zeiten – das sind 5% mehr Reisende als vor der Pandemie. Am 26. Juli haben wir zudem mit 115.989 Passagieren einen neuen Tageshöchstwert aufgestellt. Für das Gesamtjahr 2024 sind wir daher sehr optimistisch und erwarten in der Gruppe über 39 Mio. Passagiere und am Standort Wien über 30 Mio. Passagiere. Trotz eines sehr stark ausgelasteten europäischen Luftraums und derzeit regelmäßig über 100.000 Passagieren täglich konnten wir dank des unermüdlichen Einsatzes unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Reiseerlebnis auf sehr hohem Niveau halten. Dafür möchte ich mich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken. Mit der neuen Terminal-Süderweiterung vollziehen wir nun den nächsten Qualitätssprung in die Top-Liga der internationalen Flughäfen. Auf rund 70.000 m² schaffen wir für unsere Reisenden mehr Aufenthalts-, Gastronomie- und Shoppingflächen sowie neue Lounges und zusätzliche Sicherheitskontrollen. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren, und wir freuen uns darauf, die Erweiterung 2027 in Betrieb zu nehmen“, freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Jänner bis Juni 2024: 14,4 Mio. Passagiere am Standort Wien

Gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 legten die Verkehrszahlen im ersten Halbjahr 2024 deutlich zu: Von Jänner bis Juni 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice auf insgesamt 18.721.110 Passagiere (+10,1%). Am Standort Wien stieg die Zahl der Passagiere auf 14.386.331 (+7,9%). Die Zahl der Flugbewegungen stieg von Jänner bis Juni 2024 auf 109.692 (+6,2%) Starts und Landungen. Der durchschnittliche Sitzladefaktor lag in den ersten sechs Monaten bei 78,4%, dies entspricht einem minimalen Rückgang um 0,1%p gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Frachtaufkommen stieg im Vergleich zum Vorjahr signifikant auf 141.118 Tonnen (Luftfracht und Trucking, +17,3%). Der Flughafen Malta verzeichnete im H1/2024 einen starken Passagieranstieg auf 4.065.414 Reisende (+18,4%). Der Flughafen Kosice verzeichnete ein Passagierwachstum auf 269.365 Reisende (+9,4%). Beide Auslandsbeteiligungen erzielten in den letzten Monaten höhere Passagiervolumina als im Vergleichszeitraum 2019.

H1/2024: Deutliches Umsatzplus auf € 488,4 Mio. (+14,1%) und Anstieg bei Periodenergebnis auf

€ 108,4 Mio. (+31,1%)

Im H1/2024 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von € 488,4 Mio., was einem Anstieg um 14,1% gegenüber dem H1/2023 entspricht. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf € 204,9 Mio. und das EBIT stieg auf € 138,7 Mio. Das Periodenergebnis vor Minderheiten ist in H1/2024 auf

€ 108,4 Mio. gestiegen. Der deutliche Ergebniszuwachs ist auf die gute operative Entwicklung und auf ein klar positives Finanzergebnis in Folge der Entschuldung und hoher Zinserträge zurückzuführen. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf € 178,3 Mio. (H1/2023: € 197,9 Mio.).

Umsatz- und Ergebnisentwicklung in allen Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport stiegen im H1/2024 im Vergleich zum Vorjahr auf € 233,9 Mio., das

Segment-EBIT verbesserte sich auf € 58,4 Mio. Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete bei den Umsatzerlösen im Vergleich zum H1/2023 einen Anstieg auf € 85,2 Mio., das Segment-EBIT ist eindeutig positiv mit € 2,3 Mio. Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und Vienna Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties erhöhte sich der Umsatz im H1/2024 im Vergleich zum Vorjahr auf € 93,7 Mio. und das Segment-EBIT auf € 40,3 Mio. Die Umsätze des Segments Malta stiegen im H1/2024 im Vorjahresvergleich auf € 64,4 Mio., das Segment-EBIT belief sich auf € 33,2 Mio.

Investitionen

In H1/2024 wurden in Summe € 83,1 Mio. (H1/2023: € 28,7 Mio.) in immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien investiert bzw. als Anzahlung geleistet. Das größte Investitionsprojekt am Standort Wien betrifft die Süderweiterung mit € 33,5 Mio. Am Flughafen Malta wurden im ersten Halbjahr 2024 insgesamt € 28,2 Mio. investiert.

Prognose für Passagierentwicklung 2024: Mehr als 39 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und mehr als 30 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet

Die verbleibenden Monate im Jahr 2024 werden weiteren Aufschwung bringen: Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien nun mehr als 30 Mio. Reisende im Gesamtjahr 2024 und für die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Beteiligungen) mehr als 39 Mio. Reisende.

Finanz-Guidance 2024

Der Flughafen Wien geht für die Gruppe davon aus, bis Jahresende einen Umsatz von über € 1 Mrd., ein EBITDA von über € 400 Mio. und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von zumindest € 220 Mio. zu erreichen. Die Investitionen 2024 werden bei über € 200 Mio. erwartet. Die aktuelle Passagier- und Finanz-Guidance erfolgt unter der Annahme, dass zu keinen weiteren geopolitischen Auswirkungen oder massiven Verkehrsbeschränkungen kommt.

Verkehrsentwicklung Juli 2024: Neue Passagierrekorde in der Flughafen-Geschichte

Flughafen-Wien-Gruppe mit 4,4 Mio. Passagieren im Juli 2024

Im Juli 2024 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen starken Anstieg auf 4.406.820 Reisende (+7,7% zu Juli 2023).

Standort Wien: 3,3 Mio. Passagiere im Juli 2024 – Stärkster Monat und stärkster Tag in der Airport-Geschichte

Am Standort Flughafen Wien hat das Passagieraufkommen im Juli 2024 auf 3.324.096 Reisende (+5,7% gegenüber Juli 2023) und damit gegenüber dem Vorkrisenniveau (Juli 2019) um 5,1% zugelegt – das ist ein neuer Passagierrekord in der 70-jährigen Geschichte des Flughafen Wien. Im Durchschnitt frequentierten täglich 107.000 Passagiere den Airport und am 26. Juli 2024 verzeichnete der Flughafen Wien mit 115.989 Fluggästen einen neuen Rekordwert.

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere stieg in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.535.667 (+5,9%), die Zahl der Transferpassagiere um 4,8% auf 777.358. Die Flugbewegungen verzeichneten im Juli 2024 einen Anstieg auf 22.829 (+4,8%). Die Fracht bewegt sich mit 25.647 Tonnen rund 24,8% über dem Vorjahr.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Juli 2024 stieg nach Westeuropa auf 1.130.160 Passagiere (+6,0% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Juli 2024 insgesamt 311.606 Passagiere (+5,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 60.257 Passagiere (+10,9%) und nach Afrika 34.963 (+15,6%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Juli 2024 insgesamt 94.055 Passagiere (-12,6%) und in den Fernen Osten 56.611 Passagiere (+20,4%).

Die Flughafen Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im Juli 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen starken Zuwachs beim Passagieraufkommen auf 951.861 (+12,2%) und liegt damit bereits 19,2% über dem Vorkrisenniveau (2019). Der Flughafen Kosice legte auf 130.863 (+35,1%) Passagiere zu und liegt mit plus 36,1% eindeutig über dem Wert vom Vorkrisenjahr 2019.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Juli 2024: +7,5% in Wien und +9,6% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Juli 2024 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien um 7,5% auf kumuliert 17.710.427 Fluggäste zu – das entspricht 99,3% des Vorkrisenniveaus im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis Juli 2024 um 18,4% auf 166.765 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 9,6% auf 23.127.930 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Verkehrsentwicklung Juli 2024

Flughafen Wien (VIE) 07/2024 Δ% 2023 01-07/2024 Δ% 2023 Passagiere an+ab+transit 3.324.096 +5,7 17.710.427 +7,5 Lokalpassagiere an+ab 2.535.667 +5,9 13.822.264 +8,9 Transferpassagiere an+ab 777.358 +4,8 3.831.396 +2,5 Bewegungen an+ab 22.829 +4,8 132.521 +6,0 Cargo an+ab in to 25.647 +24,8 166.765 +18,4 MTOW in to 976.752 +7,2 5.676.915 +8,6 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 07/2024 Δ% 2023 01-07/2024 Δ% 2023 Passagiere an+ab+transit 951.861 +12,2 5.017.275 +17,1 Lokalpassagiere an+ab 950.900 +12,5 5.009.701 +17,4 Transferpassagiere an+ab 958 -71,9 7.520 -56,8 Bewegungen an+ab 6.054 +14,1 33.176 +15,8 Cargo an+ab (in to) 1.977 +40,3 12.349 +16,3 MTOW (in to) 230.423 +12,2 1.285.994 +15,0 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 07/2024 Δ% 2023 01-07/2024 Δ% 2023 Passagiere an+ab+transit 130.863 +35,1 400.228 +16,7 Lokalpassagiere an+ab 130.863 +35,1 400.228 +16,7 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 894 +41,2 3.143 +22,3 Cargo an+ab (in to) 0 > 500 2 > 500 MTOW (in to) 29.461 +34,7 95.565 +14,1 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 07/2024 Δ% 2023 01-07/2024 Δ% 2023 Passagiere an+ab+transit 4.406.820 +7,7 23.127.930 +9,6 Lokalpassagiere an+ab 3.617.430 +8,4 19.232.193 +11,2 Transferpassagiere an+ab 778.316 +4,4 3.838.916 +2,2 Bewegungen an+ab 29.777 +7,4 168.840 +8,0 Cargo an+ab (in to) 27.625 +25,8 179.117 +18,3 MTOW (in to) 1.236.636 +8,7 7.058.474 +9,8

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in € Mio. H1/2024 H1/2023 Umsatzerlöse 488,4 428,1 Sonstige betriebliche Erträge 7,2 5,5 Betriebsleistung 495,6 433,6 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen -26,9 -28,9 Personalaufwand -189,6 -167,8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -74,6 -57,6 Wertaufholung/Wertminderung auf Forderungen 0,2 -2,2 Anteilige Periodenergebnisse at-Equity Unternehmen 0,1 0,2 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

204,9 177,4 Planmäßige Abschreibungen -66,2 -64,8 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 138,7 112,6 Beteiligungsergebnis ohne at-Equity Unternehmen 0,8 0,4 Zinsertrag 7,8 5,4 Zinsaufwand -1,3 -6,2 Sonstiges Finanzergebnis 1,3 0,5 Finanzergebnis 8,5 0,1 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 147,2 112,7 Ertragsteuern -38,8 -30,0 Periodenergebnis 108,4 82,7 Davon entfallend auf: Gesellschafter der Muttergesellschaft 97,3 74,0 Nicht beherrschende Anteile 11,1 8,7 Ergebnis je Aktie (in €, verwässert = unverwässert) 1,16 0,88

Bilanzkennzahlen

in € Mio. 30.06.2024 31.12.2023 AKTIVA: Langfristiges Vermögen 1.680,5 1.662,7 Kurzfristiges Vermögen 536,3 531,7 PASSIVA: Eigenkapital 1.544,6 1.556,4 Langfristige Schulden 292,4 292,6 Kurzfristige Schulden 379,8 345,4 Bilanzsumme 2.216,8 2.194,4 Nettoliquidität 349,1 361,9

Cashflow Rechnung

in Mio. € H1/2024 H1/2023 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 178,3 197,9 aus Investitionstätigkeit -74,1 -152,3 aus Finanzierungstätigkeit -118,9 -98,7 Free-Cashflow 104,1 45,6 CAPEX1 83,1 28,7

ohne Finanzanlagen

Der Bericht der Flughafen Wien AG über das erste Halbjahr vom 01. Jänner bis 30. Juni 2024 steht dem Publikum der Gesellschaft in A-1300 Flughafen sowie bei der Bank Austria, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, zur Verfügung und ist unter

http://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

abrufbar.

Flughafen Wien, 20. August 2024

Alle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen

