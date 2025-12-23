EQS-News: Hanseatic Global Terminals investiert in neues Containerterminal-Projekt in Brasilien

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

23.12.2025 / 14:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hanseatic Global Terminals investiert in neues Containerterminal-Projekt in Brasilien

Investition in 50 % der Anteile an Imetame Logística Porto (ILP)

Inbetriebnahme des neuen Containerterminals für 2028 erwartet

Terminalkapazität von rund 1,2 Millionen TEU

Hanseatic Global Terminals (HGT) hat eine Vereinbarung mit der Imetame Group für eine Investition in 50 % der Anteile an der Imetame Logística Porto (ILP) unterzeichnet – ein Joint Venture mit Fokus auf Containerterminalbetrieb. Im Rahmen der Vereinbarung werden beide Partner den neuen Containerterminal „Hanseatic Global Terminals Aracruz“ entwickeln und betreiben, der als moderne Transshipment- und Gateway-Hafenanlage dienen wird.

Der Terminal in Aracruz im brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo soll Mitte 2028 den Betrieb aufnehmen und verfügt zukünftig über eine Kapazität von rund 1,2 Millionen TEU pro Jahr, eine Kaianlage von 750 Metern Länge und modernstes Equipment für den Containerumschlag. Mit einer Wassertiefe von 17 Metern ist diese Anlage zugleich für die Abfertigung großer Schiffe geeignet. Die Imetame Group ist ein diversifizierter brasilianischer Mischkonzern, der 1980 gegründet wurde. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

„Lateinamerika ist ein wichtiger strategischer Markt für Hanseatic Global Terminals und Hapag-Lloyd. Unser Joint Venture mit der Imetame Group und die Entwicklung eines neuen Transshipment-Hubs und Gateway-Hafens an der Ostküste Brasiliens stärkt unser Terminalportfolio und trägt gleichzeitig dazu bei, Kapazitätsengpässe in einer Wachstumsregion zu beseitigen. Diese Investition in den Hafen von Aracruz kommt Brasilien zugute, da sie die Handelsinfrastruktur durch einen Hafen stärkt, der näher an Verbrauchermärkten und den wichtigsten globalen Schifffahrtsrouten liegt als herkömmliche Gateway-Häfen – und damit für Ladung von mehreren Ursprungsstaaten einen alternativen und effizienteren Zugang zu den globalen Märkten bietet“, sagte Dheeraj Bhatia, CEO von Hanseatic Global Terminals.

„Wir freuen uns sehr, Hanseatic Global Terminals als starken strategischen Partner für den neuen Containerterminal in Espírito Santo gewonnen zu haben. Hanseatic Global Terminals verfügt über große Expertise, um Kunden, Importeuren und Exporteuren des neuen Terminals einen effizienten Umschlag ihrer Ladung zu bieten und die Bedeutung Brasiliens im globalen Handel weiter zu stärken. Über die operative Exzellenz hinaus, werden wir Opportunitäten für die Region entwickeln, Arbeitsplätze schaffen und den Aufbau lokaler Unternehmen fördern“, sagte Etore Selvatici Cavallieri, Vorsitzender der Imetame Group.

Terminal- und Infrastrukturinvestitionen sind ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Agenda von Hanseatic Global Terminals, die darauf abzielt, das Portfolio bis 2030 auf mehr als 30 Terminals auszubauen. Der Abschluss der Transaktion steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden und andere relevante Regulierungsbehörden sowie zusätzlichen Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind.



Pressekontakte

nienke.kools@hgt.com +31 (0)10-240 4545

dmachado@imetame.com.br +55 27 99640-8149

Über Hanseatic Global Terminals

Hanseatic Global Terminals (HGT) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hapag-Lloyd. Von Rotterdam aus managt HGT ein Portfolio von Beteiligungen an 21 Hafenterminals und ergänzenden Logistikdienstleistungen in 11 Ländern und auf fünf Kontinenten und plant, seine Beteiligungen bis 2030 auf über 30 Terminals zu erweitern. Das Portfolio erstreckt sich über Schlüsselregionen und umfasst Hafenterminals und damit verbundene Logistikdienstleistungen in Lateinamerika und Florida (USA). Auf dem boomenden indischen Markt ist das Unternehmen durch die Containerterminals, Depots und das Schienengeschäft von J M Baxi, Indiens größtem integrierten Terminal- und Logistikdienstleister, vertreten. Darüber hinaus erweitert HGT durch seine Präsenz an strategischen europäischen Knotenpunkten wie Deutschland und dem Mittelmeerraum sein globales Netzwerk und bietet Kunden weltweit nahtlose, effiziente Logistik- und Lieferkettenlösungen an.

Über Imetame Group

Mit 45 Jahren Erfahrung ist Imetame eine brasilianische Unternehmensgruppe mit Sitz in Aracruz, Espírito Santo, die Unternehmen in strategischen Wirtschaftsbereichen integriert. Mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden ist sie in den Bereichen Metallverarbeitung, Ziersteine, Energie sowie Öl und Gas tätig und zeichnet sich durch Exzellenz und Zuverlässigkeit in ihren Aktivitäten aus. Zu den herausragenden Projekten gehört ein Hafenprojekt, das sich derzeit im Bau befindet. Es wurde entwickelt, um den Anforderungen unterschiedlicher Produktionsketten gerecht zu werden, und wird eine moderne private Terminalplattform sein, deren Struktur für verschiedene Arten von Fracht und Dienstleistungen ausgelegt ist, darunter Container, Stückgut, Schüttgut, Flüssiggut und Schiff-zu-Schiff-Operationen. Mit einer Fläche von mehr als 1 Million m² entwickelt sich das Hafenprojekt zu einem der wichtigsten Logistikzentren des Landes und fördert die Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung des brasilianischen Außenhandels.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.