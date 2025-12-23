EQS-News: Hanseatic Global Terminals investiert in neues Containerterminal-Projekt in Brasilien

Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
23.12.2025 14:13:53
Hanseatic Global Terminals investiert in neues Containerterminal-Projekt in Brasilien
|
Hapag-Lloyd AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Hanseatic Global Terminals investiert in neues Containerterminal-Projekt in Brasilien
Hanseatic Global Terminals (HGT) hat eine Vereinbarung mit der Imetame Group für eine Investition in 50 % der Anteile an der Imetame Logística Porto (ILP) unterzeichnet – ein Joint Venture mit Fokus auf Containerterminalbetrieb. Im Rahmen der Vereinbarung werden beide Partner den neuen Containerterminal „Hanseatic Global Terminals Aracruz“ entwickeln und betreiben, der als moderne Transshipment- und Gateway-Hafenanlage dienen wird.
Der Terminal in Aracruz im brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo soll Mitte 2028 den Betrieb aufnehmen und verfügt zukünftig über eine Kapazität von rund 1,2 Millionen TEU pro Jahr, eine Kaianlage von 750 Metern Länge und modernstes Equipment für den Containerumschlag. Mit einer Wassertiefe von 17 Metern ist diese Anlage zugleich für die Abfertigung großer Schiffe geeignet. Die Imetame Group ist ein diversifizierter brasilianischer Mischkonzern, der 1980 gegründet wurde. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.
„Lateinamerika ist ein wichtiger strategischer Markt für Hanseatic Global Terminals und Hapag-Lloyd. Unser Joint Venture mit der Imetame Group und die Entwicklung eines neuen Transshipment-Hubs und Gateway-Hafens an der Ostküste Brasiliens stärkt unser Terminalportfolio und trägt gleichzeitig dazu bei, Kapazitätsengpässe in einer Wachstumsregion zu beseitigen. Diese Investition in den Hafen von Aracruz kommt Brasilien zugute, da sie die Handelsinfrastruktur durch einen Hafen stärkt, der näher an Verbrauchermärkten und den wichtigsten globalen Schifffahrtsrouten liegt als herkömmliche Gateway-Häfen – und damit für Ladung von mehreren Ursprungsstaaten einen alternativen und effizienteren Zugang zu den globalen Märkten bietet“, sagte Dheeraj Bhatia, CEO von Hanseatic Global Terminals.
„Wir freuen uns sehr, Hanseatic Global Terminals als starken strategischen Partner für den neuen Containerterminal in Espírito Santo gewonnen zu haben. Hanseatic Global Terminals verfügt über große Expertise, um Kunden, Importeuren und Exporteuren des neuen Terminals einen effizienten Umschlag ihrer Ladung zu bieten und die Bedeutung Brasiliens im globalen Handel weiter zu stärken. Über die operative Exzellenz hinaus, werden wir Opportunitäten für die Region entwickeln, Arbeitsplätze schaffen und den Aufbau lokaler Unternehmen fördern“, sagte Etore Selvatici Cavallieri, Vorsitzender der Imetame Group.
Terminal- und Infrastrukturinvestitionen sind ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Agenda von Hanseatic Global Terminals, die darauf abzielt, das Portfolio bis 2030 auf mehr als 30 Terminals auszubauen. Der Abschluss der Transaktion steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden und andere relevante Regulierungsbehörden sowie zusätzlichen Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind.
