Hapag-Lloyd Aktie

113,20EUR -2,40EUR -2,08%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

18.12.2025 13:36:52

Hapag-Lloyd Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Frachtraten auf den Ost-West-Handelsrouten für Abfahren in den kommenden Tagen seien im Durchschnitt höher als zuletzt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe vermutlich saisonale Gründe, in 14 der vergangenen 15 Jahre seien sie im Dezember höher gewesen als im November./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
113,30 € 		Abst. Kursziel*:
-11,74%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
113,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,66%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AGmehr Nachrichten

Analysen zu Hapag-Lloyd AGmehr Analysen

13:36 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
17.12.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
05.12.25 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
01.12.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

Hapag-Lloyd AG 113,30 -1,99% Hapag-Lloyd AG