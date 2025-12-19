Hapag-Lloyd Aktie
|114,80EUR
|-0,50EUR
|-0,43%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 92 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei stehe operativ besser da als der Konkurrent Maersk, schrieb Marco Limite in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für 2025 leicht nach oben und rechnet mit einem gewohnt vorsichtigen Ausblick auf 2026./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
114,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,69%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
114,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,12%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|115,10
|-0,17%
