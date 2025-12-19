Hapag-Lloyd Aktie

Hapag-Lloyd Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 92 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei stehe operativ besser da als der Konkurrent Maersk, schrieb Marco Limite in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für 2025 leicht nach oben und rechnet mit einem gewohnt vorsichtigen Ausblick auf 2026./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
114,20 € 		Abst. Kursziel*:
-17,69%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
114,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,12%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:29 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
18.12.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
17.12.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
05.12.25 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
01.12.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
