EQS-News: Henkel mit gutem organischen Umsatzwachstum und sehr starker Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr

13. August 2024 Starke Halbjahresergebnisse belegen erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie Henkel mit gutem organischen Umsatzwachstum

und sehr starker Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr Konzernumsatz wächst im ersten Halbjahr organisch um 2,9 Prozent auf rund

10,8 Mrd. Euro (nominal -1,0 Prozent) – Wachstum in beiden Unternehmensbereichen

Betriebliches Ergebnis (EBIT)*: sehr starker Anstieg auf 1.610 Mio. Euro

(+28,4 Prozent)

EBIT-Marge* verbessert sich ebenfalls sehr stark auf 14,9 Prozent (+340 Basispunkte)

Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS)* erhöht sich um rund ein Drittel auf 2,78 Euro,

+32,9 Prozent bei konstanten Wechselkursen

Sehr guter Free Cashflow von rund 800 Mio. Euro

Umsetzung der strategischen Wachstumsagenda weiter vorangetrieben

Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024 bereits Mitte Juli angehoben: Organisches Umsatzwachstum: 2,5 bis 4,5 Prozent (unverändert)

Bereinigte Umsatzrendite: 13,5 bis 14,5 Prozent (zuvor: 13,0 bis 14,0 Prozent)

Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg in der Bandbreite von +20,0 bis +30,0 Prozent bei konstanten Wechselkursen (zuvor: +15,0 bis +25,0 Prozent) Mittel- bis langfristige finanzielle Ambition soll bereits mittelfristig erreicht werden Düsseldorf – Henkel hat im ersten Halbjahr 2024 in einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld eine gute organische Umsatzentwicklung verzeichnet und das Ergebnis sehr stark gesteigert. Damit hat das Unternehmen seinen profitablen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. „Wir haben im ersten Halbjahr insgesamt eine sehr gute Geschäftsentwicklung erzielt. Das belegt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind und unsere Ausrichtung auf ganzheitliches Wachstum greifbare Erfolge bringt“, sagte Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel. „Im ersten Halbjahr waren das organische Umsatzwachstum wie auch die Ergebnisverbesserung von beiden Unternehmensbereichen getragen. Der Zusammenschluss der Konsumentengeschäfte zeigt spürbare Erfolge und wirkt sehr positiv auf die Umsatz-, Bruttomargen- und Ergebnisentwicklung. Und auch in unserem Klebstoffgeschäft, in dem wir die Organisationsstruktur noch stärker an unseren Kunden ausgerichtet haben, tragen die angestoßenen Veränderungen entscheidend zu der guten Entwicklung von Henkel bei. Ebenfalls stark zeigte sich auch unser Free Cashflow, der noch einmal über dem bereits hohen Wert aus dem ersten Halbjahr 2023 lag. All das erlaubt uns auch, weiter gezielt in unsere Geschäfte und unsere Zukunft zu investieren: in Marken, Technologien und Innovationen. Darüber hinaus treiben wir wichtige Initiativen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung voran, um unsere Wettbewerbsposition weiter auszubauen“, erläuterte Carsten Knobel weiter. „Nach der starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr blicken wir zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf und haben deshalb bereits Mitte Juli unsere Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Wir liefern, was wir uns vorgenommen haben, und sehen uns mit unserer klaren Strategie auf dem richtigen Weg für weiteres profitables Wachstum. Das zeigt auch die Anpassung unserer mittel- bis langfristigen finanziellen Ambition: Wir sind zuversichtlich, die Umsatz- und Ergebnisziele nun bereits mittelfristig zu erreichen.“ Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 Der am 3. Mai 2024 aktualisierte Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wurde am 17. Juli bezogen auf die Ergebnisgrößen angehoben. Hierzu hat im Wesentlichen die höhere Gewinnerwartung im Bereich Consumer Brands beigetragen, bei gleichzeitig steigenden Investitionen in Werbung zur Unterstützung von Innovationen. Die Prognose berücksichtigt dabei weiterhin die Erwartung höherer Preise für direkte Materialien in der zweiten Jahreshälfte. Henkel geht nun im Gesamtjahr 2024 von folgender Entwicklung für Umsatz und Ergebnis aus: Henkel erwartet unverändert ein organisches Umsatzwachstum zwischen 2,5 und 4,5 Prozent. Dabei wird für den Unternehmensbereich Adhesive Technologies wie bisher von einer organischen Umsatzsteigerung von 2,0 bis 4,0 Prozent ausgegangen. Für den Unternehmensbereich Consumer Brands wird weiter ein Anstieg von 3,0 bis 5,0 Prozent prognostiziert. Die bereinigte Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) wird nun in einer Bandbreite von 13,5 bis 14,5 Prozent erwartet (zuvor: 13,0 bis 14,0 Prozent). Hier wird für Adhesive Technologies unverändert von einer bereinigten Umsatzrendite zwischen 16,0 und 17,0 Prozent und für Consumer Brands nun zwischen 13,0 und 14,0 Prozent ausgegangen (zuvor: 12,0 bis 13,0 Prozent). Für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) wird nun mit einem Anstieg in der Bandbreite zwischen +20,0 und +30,0 Prozent bei konstanten Wechselkursen gerechnet (zuvor: +15,0 bis 25,0 Prozent). Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2024 In einem insgesamt weiterhin herausfordernden Marktumfeld erzielte Henkel im ersten Halbjahr 2024 einen Konzernumsatz von 10.813 Mio. Euro. Das entspricht einer nominalen Entwicklung von -1,0 Prozent. Nachdem die nominale Umsatzentwicklung in den vergangenen Quartalen durch den Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Russland belastet war, konnte Henkel nun im zweiten Quartal 2024 auch wieder ein nominales Umsatzwachstum erzielen (Q2: 5.496 Mio. Euro, +3,4 Prozent). Wechselkurseffekte minderten den Umsatz im ersten Halbjahr 2024 um -1,9 Prozent (Q2: +0,2 Prozent). Akquisitionen und Divestments wirkten sich insgesamt mit -2,1 Prozent auf den Umsatz aus (Q2: +0,3 Prozent). Während sich hierbei die Veräußerung der Geschäftsaktivitäten in Russland im April 2023 negativ auswirkte, leisteten die jüngst abgeschlossenen Akquisitionen in beiden Unternehmensbereichen – Seal for Life sowie Vidal Sassoon – einen positiven Beitrag. Organisch – das heißt bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments – erreichte Henkel ein gutes Umsatzwachstum von 2,9 Prozent (Q2: +2,8 Prozent). Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein gutes organisches Umsatzwachstum von 2,0 Prozent, das durch die Geschäftsfelder Mobilität & Elektronik sowie Handwerk, Bau & Gewerbe getragen war (Q2: +2,6 Prozent). Der Unternehmensbereich Consumer Brands erreichte eine sehr starke organische Umsatzsteigerung von 4,3 Prozent, zu der alle Geschäftsfelder beigetragen haben (Q2: +3,3 Prozent). Die Umsatzzuwächse waren in beiden Unternehmensbereichen durch eine positive Preisentwicklung getragen. Die Volumenentwicklung auf Konzernebene, die weiterhin durch die Maßnahmen zur Portfoliobereinigung im Bereich Consumer Brands beeinflusst ist, zeigte eine leicht positive Entwicklung – sowohl gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 als auch eine sequenzielle Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal 2024. Im ersten Halbjahr lag das organische Umsatzwachstum in der Region Europa bei 1,8 Prozent (Q2: +1,2 Prozent). In der Region IMEA erreichte Henkel ein deutlich zweistelliges organisches Umsatzwachstum von 21,0 Prozent (Q2: +13,7 Prozent). Die Region Nordamerika verzeichnete eine organische Umsatzentwicklung von -1,6 Prozent (Q2: -0,2 Prozent). Die Region Lateinamerika zeigte eine stabile organische Umsatzentwicklung von 0,0 Prozent (Q2: +2,7 Prozent). Die Region Asien/Pazifik erreichte eine organische Umsatzsteigerung von 5,5 Prozent (Q2: +7,5 Prozent). Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT) erhöhte sich insbesondere vor dem Hintergrund des starken Anstiegs der Bruttomarge von 1.254 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023 deutlich um 28,4 Prozent auf 1.610 Mio. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) des Konzerns verzeichnete in der Folge einen sehr starken Anstieg um 340 Basispunkte von 11,5 Prozent auf 14,9 Prozent. Das Ergebnis je Vorzugsaktie erhöhte sich deutlich auf 2,46 Euro (Vorjahr: 1,35 Euro). Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie stieg um 30,5 Prozent auf 2,78 Euro gegenüber 2,13 Euro im Vorjahreszeitraum. Diese starke Steigerung war maßgeblich durch den Anstieg des bereinigten betrieblichen Ergebnisses getrieben. Bei konstanten Wechselkursen erhöhte sich das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie deutlich zweistellig um 32,9 Prozent. Das Netto-Umlaufvermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozentpunkte von 6,1 Prozent auf 5,2 Prozent. Der Free Cashflow in Höhe von 772 Mio. Euro lag über dem Wert des ersten Halbjahres 2023 (749 Mio. Euro). Dies ist insbesondere auf den höheren Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zurückzuführen. Die Nettofinanzposition belief sich zum 30. Juni 2024 auf -1.440 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 12 Mio. Euro). Entwicklung der Unternehmensbereiche im ersten Halbjahr 2024 Der Umsatz des Unternehmensbereichs Adhesive Technologies lag im ersten Halbjahr 2024 mit 5.475 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (Q2: 2.798 Mio. Euro). Organisch erhöhte sich der Umsatz um 2,0 Prozent (Q2: 2,6 Prozent). Diese Entwicklung wurde durch eine Preiskomponente von +0,2 Prozent und ein Volumenwachstum von 1,8 Prozent erzielt. Damit zeigte der Unternehmensbereich im zweiten Quartal 2024 eine sequenzielle Verbesserung bei der Volumenentwicklung gegenüber dem ersten Quartal 2024. Das Geschäftsfeld Mobilität & Elektronik erzielte ein sehr starkes organisches Umsatzwachstum von 5,3 Prozent (Q2: +6,8 Prozent). Dieses Wachstum wurde von allen Geschäftsbereichen getrieben und dabei insbesondere durch den Bereich Elektronik, der einen zweistelligen organischen Umsatzanstieg gegenüber einem schwachen Vorjahreszeitraum erreichte. Im Geschäftsfeld Verpackungen & Konsumgüter lag die organische Umsatzentwicklung bei -0,6 Prozent (Q2: -1,0 Prozent). Im Bereich Verpackungen konnte das Volumenwachstum die negative Entwicklung der Preise kompensieren. Der Bereich Konsumgüter zeigte insgesamt eine leicht rückläufige Entwicklung gegenüber einem starken Vorjahreszeitraum. Im Geschäftsfeld Handwerk, Bau & Gewerbe erhöhte sich der Umsatz organisch um 1,0 Prozent (Q2: +1,7 Prozent). Hier trugen die Geschäftsbereiche Bau sowie Konsumenten & Handwerker zum Wachstum bei. Der Geschäftsbereich Maschinenbau & Instandhaltung entwickelte sich dagegen – bedingt durch eine verhaltene Nachfrage – leicht rückläufig. Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg im ersten Halbjahr 2024 um 21,8 Prozent auf 933 Mio. Euro, nach 766 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte Umsatzrendite erhöhte sich sehr deutlich um 310 Basispunkte auf 17,0 Prozent. Hier wirkten sich insbesondere niedrigere Rohstoffkosten, Mixeffekte und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung positiv auf die Bruttomarge aus. Der Unternehmensbereich Consumer Brands erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 einen Umsatz von 5.266 Mio. Euro (Q2: 2.662 Mio. Euro). Das entspricht einer nominalen Entwicklung von -1,8 Prozent. Organisch lag das Umsatzwachstum bei 4,3 Prozent (Q2: 3,3 Prozent). Diese Entwicklung wurde durch eine Preiskomponente von 5,1 Prozent getrieben. Vor allem bedingt durch die fortgesetzten Maßnahmen zur Portfoliooptimierung entwickelte sich das Volumen mit -0,9 Prozent hingegen leicht rückläufig, zeigte im zweiten Quartal 2024 aber eine sequenzielle Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal 2024. Das Geschäftsfeld Laundry & Home Care verzeichnete ein starkes organisches Umsatzwachstum in Höhe von 3,1 Prozent (Q2: +1,5 Prozent). Dabei erzielte der Bereich Waschmittel eine positive organische Umsatzsteigerung, die insbesondere durch ein zweistelliges Wachstum in der Kategorie Spezialwaschmittel und ein gutes Umsatzplus in der Kategorie Universalwaschmittel getragen wurde. Das deutliche Wachstum im Bereich Reinigungsmittel war im Wesentlichen getrieben durch zweistellige Umsatzsteigerungen in den Kategorien Geschirrspülmittel sowie WC-Reiniger. Das Geschäftsfeld Hair verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 insgesamt einen deutlichen organischen Umsatzanstieg von 7,3 Prozent (Q2: +7,7 Prozent). Dabei erzielte das Konsumentengeschäft ein zweistelliges Wachstum, maßgeblich getrieben durch die Kategorie Haarstyling, die bereits in den Vorjahreszeiträumen eine zweistellige organische Umsatzsteigerung verzeichnet hatte. Das Friseurgeschäft erzielte ein starkes organisches Umsatzwachstum. Die Weiteren Konsumentengeschäfte verzeichneten im ersten Halbjahr ein gutes organisches Umsatzwachstum von 2,3 Prozent (Q2: +0,7 Prozent). Das bereinigte betriebliche Ergebnis lag bei 753 Mio. Euro und damit um 34,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Dieser Anstieg wurde durch die Entwicklung der Absatzpreise, durch Einsparungen aus der Schaffung des integrierten Unternehmensbereichs Consumer Brands sowie Maßnahmen zur Optimierung und Valorisierung des Portfolios getrieben. Die bereinigte Umsatzrendite erhöhte sich sehr deutlich um 390 Basispunkte auf 14,3 Prozent. Umsetzung der Wachstumsagenda konsequent vorangetrieben Im ersten Halbjahr 2024 hat Henkel die strategischen Prioritäten seiner Agenda für ganzheitliches Wachstum weiter erfolgreich umgesetzt und in allen Bereichen gute Fortschritte erzielt. Die Zusammenführung der vorherigen Bereiche Laundry & Home Care und Beauty Care in den Unternehmensbereich Consumer Brands, die in zwei Phasen erfolgt, wurde im ersten Halbjahr 2024 weiter erfolgreich vorangetrieben. Dabei hat Henkel weitere Einsparungen erzielt. Insgesamt strebt das Unternehmen Einsparungen in Höhe von 525 Mio. Euro aus beiden Phasen der Integration an. Diese sollen in vollem Umfang Ende 2026 realisiert werden. Im Rahmen der zweiten Phase der Integration, die sich auf die Optimierung des Produktions- und Logistiknetzwerks im Unternehmensbereich Consumer Brands konzentriert, wurde inzwischen bereits in fast 30 Ländern das so genannte 1-1-1-Prinzip eingeführt. Dabei geht es darum, gemäß dem Grundsatz „one face to the customer“ die kommerzielle Integration mit optimierten Logistikprozessen voranzutreiben. Das bedeutet: ein Auftrag, eine Lieferung, eine Rechnung. Zudem wurde die das Produktions- und Logistiknetzwerk weiter optimiert und konsolidiert, beispielsweise in den USA und Osteuropa im Geschäftsfeld Laundry & Home Care. Insgesamt wurde durch die Maßnahmen bereits eine Komplexitätsreduktion von rund 16 Prozent erzielt. Zudem hat Henkel sein Portfolio im Unternehmensbereich Consumer Brands weiter fokussiert. Dabei lag der Fokus zuletzt auf dem Wasch- und Reinigungsmittelgeschäft in Nordamerika. Zur weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit setzt Henkel auf starke Innovationen in attraktiven Geschäftsfeldern. Diese haben auch im ersten Halbjahr 2024 in beiden Unternehmensbereichen zum Wachstum beigetragen. Im Bereich Adhesive Technologies bedient Henkel den Trend zum Einsatz stärker integrierter Komponenten im Fahrzeugbau, durch den die Nachfrage nach innovativen Klebstofflösungen steigt. Hier geht es zum Beispiel um die Integration elektronischer Komponenten, welche einen hohen Nutzen für das Fahrzeug bring, unabhängig von der Antriebsart. Gleichzeitig handelt es sich um einen hochkomplexen Anwendungsbereich mit sehr spezifischen Anforderungen in Bezug auf das Wärmemanagement der verwendeten Klebstofflösungen. Henkel ist einer der wenigen Anbieter, die den Trend frühzeitig erkannt und in Zusammenarbeit mit führenden Autobauern und wichtigen Zulieferern innovative Lösungen entwickelt. Für solche integrierten Komponenten wird in den nächsten Jahren ein Marktwachstumspotenzial von mehr als 20 Prozent erwartet. Im Unternehmensbereich Consumer Brands wurde der sehr starke organische Umsatzanstieg im Geschäftsfeld Hair von über 7 Prozent insbesondere von der Dachmarke Schwarzkopf getragen – sowohl im Konsumenten- als auch im Professional-Geschäft. Dabei wurde in diesem Geschäftsfeld nun in vier aufeinanderfolgenden Quartalen eine positive Volumenentwicklung verzeichnet. Gleichzeitig stieg der Marktanteil für Styling und Colorationen um jeweils 40 Basispunkte. Zudem wurde mit dem Relaunch von Gliss mit neuen Formeln für 100 Prozent stärkeres Haar im ersten Halbjahr ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum der Marke Gliss erzielt. „Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und stolz auf die guten Fortschritte, die wir bei der Umsetzung unserer strategischen Wachstumsagenda gemacht haben“, sagte Carsten Knobel. „Wir liefern, was wir uns vorgenommen und angekündigt haben und erzielen greifbare Fortschritte: in unseren Geschäften, beim Umsatz und beim Gewinn. Wir verändern Henkel mit mutigen Entscheidungen für eine erfolgreiche Zukunft. Und wir sind mit einer klaren Strategie auf dem richtigen Weg für weiteres profitables Wachstum.“

